ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
17 июня 202412:00
Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее украинские БПЛА атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, поселки Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и село Головчино остались без электричества, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru