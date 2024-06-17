ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Над тремя областями уничтожили шесть украинских БПЛА

«Около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее украинские БПЛА атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, поселки Совхозный, Казачок, Горьковский, Чапаевский и село Головчино остались без электричества, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныБелгородская область

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