Богомаз: При уничтожении дронов под Брянском никто не пострадал

Разрушений и пострадавших при перехвате украинских беспилотников в Брянской области нет. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

Пять дронов ВСУ уничтожили и перехватили над Брянской областью и у Крыма

«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено два беспилотных летательных аппарата самолетного типа на подлете к Брянску ... Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 ноября над территорией Брянской области уничтожили два дрона противника, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, три беспилотника перехватили над Черным морем близ Крыма, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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