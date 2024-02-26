Курскую область атаковали три украинских дрона
26 февраля 202414:48
Инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района Курской области пытались атаковать два украинских дрона-камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор регион Роман Старовойт.
По его словам, обошлось без пострадавших и без разрушений.
«Ещё один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком», - добавил он.
Ранее Старовойт заявил, что по населенным пунктам Курской области было зафиксировано 11 прилетов со стороны ВСУ, два из которых - на территорию частных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru