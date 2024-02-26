Курскую область атаковали три украинских дрона

По его словам, обошлось без пострадавших и без разрушений.

«Ещё один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком», - добавил он.

Ранее Старовойт заявил, что по населенным пунктам Курской области было зафиксировано 11 прилетов со стороны ВСУ, два из которых - на территорию частных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».