Курскую область атаковали три украинских дрона

Инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района Курской области пытались атаковать два украинских дрона-камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор регион Роман Старовойт.

ВСУ нанесли удары по трем районам Курской области

По его словам, обошлось без пострадавших и без разрушений.

«Ещё один дрон-камикадзе упал в огороде в селе Троицком», - добавил он.

Ранее Старовойт заявил, что по населенным пунктам Курской области было зафиксировано 11 прилетов со стороны ВСУ, два из которых - на территорию частных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияВСУКурская Область

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