Президент Литвы допустил исключение из Конституции запрета на ядерное оружие

Статья, запрещающая размещение в Литве ядерного оружия, может быть исключена из Конституции страны. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Гитанас Науседа.

Отработка целей: Чем ответит Россия на ядерное оружие США в Европе

По его словам, действующая Конституция Литвы принималась в иных геополитических условиях. И лидеры почти всех парламентских фракций республики считают, что соответствующая статья 137 устарела.

«И что её даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть», - сказал политик, добавив, что Литва сохранит участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб подписал поправки в закон, который разрешает ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Сайт президента Украины
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПрезидентКонституцияЛитва

Горячие новости

Все новости

партнеры