Президент Литвы допустил исключение из Конституции запрета на ядерное оружие
Статья, запрещающая размещение в Литве ядерного оружия, может быть исключена из Конституции страны. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Гитанас Науседа.
По его словам, действующая Конституция Литвы принималась в иных геополитических условиях. И лидеры почти всех парламентских фракций республики считают, что соответствующая статья 137 устарела.
«И что её даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть», - сказал политик, добавив, что Литва сохранит участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб подписал поправки в закон, который разрешает ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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