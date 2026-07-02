Президент Литвы допустил исключение из Конституции запрета на ядерное оружие

По его словам, действующая Конституция Литвы принималась в иных геополитических условиях. И лидеры почти всех парламентских фракций республики считают, что соответствующая статья 137 устарела.

«И что её даже не нужно менять, а следует просто вычеркнуть», - сказал политик, добавив, что Литва сохранит участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб подписал поправки в закон, который разрешает ввоз и транзит ядерного оружия через территорию страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

