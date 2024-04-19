ПВО уничтожила над территорией РФ 25 снарядов РСЗО Vampire и три ракеты ATACMS
Двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и три оперативно-тактических ракеты «Атакмс» уничтожили над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением... системы... "Вампир", беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и... ОТР "Атакмс"», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО сбили двадцать пять снарядов и три дрона над территорией Белгородской области. Кроме того, три ракеты уничтожили над Черным морем, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru