ПВО уничтожила дрон самолетного типа в Воронежской области

Беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В Белгородской области силами ПВО сбит украинский беспилотник

Ночью 9 апреля на территории области объявили режим опасности атаки БПЛА. Как позже сообщил губернатор, дрон обнаружили и уничтожили дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

«Последствия на земле уточняются», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВоронежская Область

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