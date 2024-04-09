ПВО уничтожила дрон самолетного типа в Воронежской области
9 апреля 202406:13
Беспилотник самолетного типа уничтожили в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ночью 9 апреля на территории области объявили режим опасности атаки БПЛА. Как позже сообщил губернатор, дрон обнаружили и уничтожили дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
«Последствия на земле уточняются», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее система ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru