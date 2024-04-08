В Белгородской области силами ПВО сбит украинский беспилотник
Российские силы противовоздушной обороны в Белгородской области пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
По данным ведомства, беспилотник уничтожен около 23:00 в понедельник. Украинские войска использовали дрон самолетного типа, уточнило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - заявили в ведомстве.
Ранее в понедельник украинский дрон-камикадзе перехватили над Запорожской атомной электростанцией. Сбитый беспилотник упал на кровлю шестого энергоблока, передает «Радиоточка НСН».
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