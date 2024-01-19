ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву

«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО, пишет «Свободная пресса».

Ранее украинский беспилотник перехватили в Ленинградской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороныБрянская Область

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