ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
19 января 202407:58
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО, пишет «Свободная пресса».
Ранее украинский беспилотник перехватили в Ленинградской области, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Военные Израиля уничтожили крупное ракетное производство ХАМАС
- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
- В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина
- Самолет Москва-Кемерово сел в Новосибирске из-за неисправности
- КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23»
- Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным
- Житель Петропавловск-Камчатского истязал детей сожительницы
- В США подтвердили удар хуситов по американскому танкеру в Аденском заливе
- СМИ: российские военные оставили без GPS половину Польши
- Главу Пентагона вызвали для показаний в Конгресс США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru