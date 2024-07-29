ПВО уничтожила 39 украинских дронов над пятью областями
Тридцать девять украинских беспилотных летательных аппаратов нейтрализовали над территориями пяти российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, киевский режим попытался атаковать объекты в РФ в течение прошедшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской [областями]», — говорится в сообщении Минобороны.
Также пять дронов нейтрализовали над Брянской областью, три — над Ленинградской.
Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Глазуновском районе региона сбили два беспилотника ВСУ, при атаке была повреждена электростанция, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru