ПВО уничтожила 39 украинских дронов над пятью областями

Как отметили в ведомстве, киевский режим попытался атаковать объекты в РФ в течение прошедшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской [областями]», — говорится в сообщении Минобороны.

Также пять дронов нейтрализовали над Брянской областью, три — над Ленинградской.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Глазуновском районе региона сбили два беспилотника ВСУ, при атаке была повреждена электростанция, напоминает 360.ru.

