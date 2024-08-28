В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов
Беспилотник самолетного типа сбили в Россошанском районе Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Отмечается, что дрон был уничтожен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ.
«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гусев подчеркнул, что оперативные службы решили временно эвакуировать жителей из двух населенных пунктов, в районном центре был развернут пункт временного размещения. Позже возгорание ликвидировали, населению разрешили вернуться в свои дома.
Ранее в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника, напоминает 360.ru.
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