В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов

Беспилотник самолетного типа сбили в Россошанском районе Воронежской области, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Отмечается, что дрон был уничтожен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ.

«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что оперативные службы решили временно эвакуировать жителей из двух населенных пунктов, в районном центре был развернут пункт временного размещения. Позже возгорание ликвидировали, населению разрешили вернуться в свои дома.

Ранее в Ростовской области уничтожили четыре беспилотника, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВоронежская Область

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