ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»

Сегодня днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев сообщал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными табельных средств маскировки. Также было пееркрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.



Накануне губернатор Севестополя сообщал, что дрон был сбит над морем в городе. Пострадавших или повреждений не было.





