ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»
31 января 202418:15
Воздушная цель сбита ПВО в Севастополе. Обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Сегодня днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев сообщал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными табельных средств маскировки. Также было пееркрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.
Накануне губернатор Севестополя сообщал, что дрон был сбит над морем в городе. Пострадавших или повреждений не было.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru