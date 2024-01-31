ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»

Воздушная цель сбита ПВО в Севастополе. Обломки упали на пустыре в районе Любимовки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Сегодня днем в Севастополе объявили воздушную тревогу. Развожаев сообщал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными табельных средств маскировки. Также было пееркрыто движение автомобилей по Крымскому мосту.

Накануне губернатор Севестополя сообщал, что дрон был сбит над морем в городе. Пострадавших или повреждений не было.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:КрымСевастополь

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