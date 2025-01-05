ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую ракету в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

Здесь заявили, что запущенный ВСУ снаряд сбили в приграничном районе Курской области. В каком именно, оперштаб не уточнил.

Минобороны: ВСУ контратаковали в Курской области для остановки наступления ВС РФ

«Газета.Ru» отмечает, что несколькими часами ранее российский военкор Алехин заявили о попытке нового наступления украинских войск в Курской области. Он утверждал, что ВСУ накрыли район наступления комплексами РЭБ.

Позднее российское оборонное ведомство доложило, что утром в воскресенье, 5 января, украинские подразделения совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. По данным Минобороны РФ, такие действия ВСУ предприняли «с целью остановить наступление российский войск на Курском направлении», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУРакетаКурская ОбластьПВО

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