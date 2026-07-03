Российские войска получили первую партию антидроновых патронов «Многоточие»

Российские войска получили первую опытную партию антидроновых патронов «Многоточие». Об этом со ссылкой на входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» сообщает ТАСС.

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Отмечается, что многопульный антидроновый патрон способен сбивать дроны на расстоянии до 300 метров в зависимости от калибра.

«Патроны унифицированы со штатными патронами автоматического оружия, имеющегося на вооружении ВС России... Идёт серийное производство», - говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация «Ростех» представила новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» (ЗАК-30), способный сбивать беспилотники мультикоптерного и самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВооружениеРостехВооруженные Силы РФ

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