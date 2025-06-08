Воробьев: Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье

По информации Воробьева, вражеский дрон был сбит в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. БПЛА упал на территорию СНТ «Малиновка», в результате чего повреждены три садовых дома.

"К сожалению, пострадала женщина 75 лет – она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", – написал Воробьев.

Губернатор уточнил, что с 23:00 до 09:00 над территорией Московской области были сбиты девять беспилотников. По одному дрону сбиты в Домодедово, Подольске, Рузе, Можайске и Наро-Фоминске, и по два — в Истре и Одинцово.

Воробьев отметил, что в результате атаки в Истре повреждены фасад и окона жилого дома. За исключением инцидента в Раменском, никто из граждан не пострадал, объекты критической инфраструктуры не подверглись угрозе. На всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий происшествия. Все службы находятся в режиме повышенной готовности и продолжают обеспечивать безопасность региона, добавил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период 11.40 до 14.00 мск российские средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника, напоминает НСН.