Воробьев: Женщина пострадала в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Один человек пострадал в результате атаки беспилотника в Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По информации Воробьева, вражеский дрон был сбит в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. БПЛА упал на территорию СНТ «Малиновка», в результате чего повреждены три садовых дома.
"К сожалению, пострадала женщина 75 лет – она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь", – написал Воробьев.
Губернатор уточнил, что с 23:00 до 09:00 над территорией Московской области были сбиты девять беспилотников. По одному дрону сбиты в Домодедово, Подольске, Рузе, Можайске и Наро-Фоминске, и по два — в Истре и Одинцово.
Воробьев отметил, что в результате атаки в Истре повреждены фасад и окона жилого дома. За исключением инцидента в Раменском, никто из граждан не пострадал, объекты критической инфраструктуры не подверглись угрозе. На всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий происшествия. Все службы находятся в режиме повышенной готовности и продолжают обеспечивать безопасность региона, добавил губернатор.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в период 11.40 до 14.00 мск российские средства ПВО сбили 4 украинских беспилотника, напоминает НСН.
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