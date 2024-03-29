ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов РСЗО «Вампир»

По данным ведомства, около 10:00 мск военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в воздухе над регионом уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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