ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
29 марта 202410:49
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, около 10:00 мск военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в воздухе над регионом уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru