Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов РСЗО «Вампир»

Пятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Гладков: В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, напоминает Ura.ru. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом были выбиты окна в 37 квартирах 17 домов, повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

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