Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов РСЗО «Вампир»
Пятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Реактивные снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, напоминает Ura.ru. По предварительным данным, никто не пострадал. При этом были выбиты окна в 37 квартирах 17 домов, повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугачева выпустила песню о разлуке «Береги»
- Над Белгородской областью уничтожили 15 снарядов РСЗО «Вампир»
- Экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Перлова задержали по подозрению в мошенничестве
- Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО
- В Краснодаре за год жилье подешевело на 6%
- Гладков: силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
- Ветерана спецоперации забили до смерти в Пермском крае
- СМИ: Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады
- В США отвергли связь между уходом Нуланд и расследованием ее деятельности
- Экс-советник Болтон: Трамп в случае переизбрания добьется выхода США из НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru