ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном

Беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны.

В Орловской области сбили украинский БПЛА

«Около 11.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Дрон уничтожили над Татарстаном средства противовоздушной обороны.

Ранее украинский БПЛА перехватили в Мордовии, напоминает RT.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ТатарстанПВОМинобороныБеспилотники

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