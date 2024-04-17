ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном
17 апреля 202412:28
Беспилотник ВСУ самолетного типа сбили над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 11.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Дрон уничтожили над Татарстаном средства противовоздушной обороны.
Ранее украинский БПЛА перехватили в Мордовии, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru