ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Российские военные уничтожили места сборки украинских беспилотников

Беспилотник сбили над территорией Брасовского района. Пострадавших нет, уточнил Богомаз.

На месте работают экстренные службы. Богомаз поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

Накануне украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в Курской области. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаБрянская ОбластьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры