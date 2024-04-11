ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
11 апреля 202400:35
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку в Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Беспилотник сбили над территорией Брасовского района. Пострадавших нет, уточнил Богомаз.
На месте работают экстренные службы. Богомаз поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.
Накануне украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в Курской области. В результате атаки погибли три человека, в том числе двое детей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru