Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник
7 сентября 202306:42
В Брянской области силами Министерства обороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, это произошло над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону и Раменском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru