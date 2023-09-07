Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области силами Министерства обороны России уничтожен беспилотный летательный аппарат Украины, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Губернатор: в Ростове-на-Дону сбиты два беспилотника

По его словам, это произошло над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону и Раменском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотники

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