Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском

По словам губернатора, с дрона сбросили три кассетных боеприпаса.

«Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Для обезвреживания еще одного неразорвавшегося боеприпаса вызвали саперов, отмечает телеканал «360».

Никто не пострадал.

Ранее в Тельмановском районе Донецкой народной республики четыре человека пострадали из-за сброса «взрывоопасного предмета» с дрона, напоминает RT.

