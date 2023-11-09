Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском
Украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат в Судже Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, с дрона сбросили три кассетных боеприпаса.
«Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Для обезвреживания еще одного неразорвавшегося боеприпаса вызвали саперов, отмечает телеканал «360».
Никто не пострадал.
Ранее в Тельмановском районе Донецкой народной республики четыре человека пострадали из-за сброса «взрывоопасного предмета» с дрона, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru