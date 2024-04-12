ПВО сбила пять дронов ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Как отметили в ведомстве, в течение ночи 12 апреля военные пресекли попытки Киева атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО четыре... аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Новошахтинске были сбиты четыре беспилотника ВСУ, напоминает телеканал «360». По предварительным данным, никто не пострадал.

