ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями

Пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали два дрона ВСУ

В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьСаратовская ОбластьПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры