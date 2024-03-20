ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Саратовской областями
Пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru