ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем

Министерство обороны России распространило сообщение об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Два дрона сбито над Белгородской областью и столько же - над Черным морем.

Произошло это в промежуток времени 15:30 -17:00 по московскому времени. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:46 объявлял по всей территории региона ракетную опасность. Через 10 минут был дан отбой тревоги.

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Незадолго до этого губернатор сообщил о новом ударе беспилотников. В селе Новое Волоконовского района пострадал мужчина. В момент атаки он находился в частном гараже. Раненый госпитализирован. В селе Шелаево Валуйского округа в частном домовладении повреждены летняя кухня и легковой автомобиль.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», удары дронов также зафиксированы в городе Валуйки, Шебекинском округе, в Белгородском районе в хуторе Церковный. Люди в этих случаях не пострадали.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореБелгородская областьДроны

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