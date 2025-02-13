ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем

Министерство обороны России распространило сообщение об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Два дрона сбито над Белгородской областью и столько же - над Черным морем.

Произошло это в промежуток времени 15:30 -17:00 по московскому времени. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:46 объявлял по всей территории региона ракетную опасность. Через 10 минут был дан отбой тревоги.