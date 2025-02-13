ПВО сбила по два дрона над Белгородской областью и Черным морем
Министерство обороны России распространило сообщение об уничтожении средствами противовоздушной обороны четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Два дрона сбито над Белгородской областью и столько же - над Черным морем.
Произошло это в промежуток времени 15:30 -17:00 по московскому времени. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 17:46 объявлял по всей территории региона ракетную опасность. Через 10 минут был дан отбой тревоги.
Незадолго до этого губернатор сообщил о новом ударе беспилотников. В селе Новое Волоконовского района пострадал мужчина. В момент атаки он находился в частном гараже. Раненый госпитализирован. В селе Шелаево Валуйского округа в частном домовладении повреждены летняя кухня и легковой автомобиль.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», удары дронов также зафиксированы в городе Валуйки, Шебекинском округе, в Белгородском районе в хуторе Церковный. Люди в этих случаях не пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru