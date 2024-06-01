ПВО сбила одну ракету «Нептун» и два украинских БПЛА над Белгородской областью
1 июня 202420:20
Российские силы ПВО сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении над Белгородской областью двух украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что мирный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекино, отмечает «Радиоточка НСН». По его словам, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД призвали россиян проверить данные и сроки действия загранпаспортов
- ПВО сбила одну ракету «Нептун» и два украинских БПЛА над Белгородской областью
- Володин сообщил о кончине депутата Чилингарова
- Lada, Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами в России
- Всех домашних питомцев россиян поставят на учет
- Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
- В Иркутской области обнаружили новую для региона кровососущую муху
- Частный футбольный клуб «Акрон» из Тольятти впервые в истории поднялся в Премьер-лигу
- В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
- СМИ: В Белгороде слышны взрывы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru