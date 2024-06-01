ПВО сбила одну ракету «‎Нептун» и два украинских БПЛА над Белгородской областью

В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении над Белгородской областью двух украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о том, что мирный житель пострадал в результате украинского обстрела Шебекино, отмечает «Радиоточка НСН». По его словам, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

