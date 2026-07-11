Умер певец Пеппино Ди Капри

Ему было 86 лет. Певец был одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни.

Одной из первых известных работ Пеппино Ди Капри стала композиция Saint Tropez Twist. Она была написана в 1962 году для фильма Il sorpasso.

С 1967 по 2005 годы Ди Капри 15 раз принимал участие в фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, в котором одержал победу дважды: в 1973 и 1976 годах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».