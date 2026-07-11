Умер певец Пеппино Ди Капри
Ушел из жизни итальянский певец Пеппино Ди Капри. Об этом сообщает телеканал Rainews24.
Ему было 86 лет. Певец был одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни.
Одной из первых известных работ Пеппино Ди Капри стала композиция Saint Tropez Twist. Она была написана в 1962 году для фильма Il sorpasso.
С 1967 по 2005 годы Ди Капри 15 раз принимал участие в фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, в котором одержал победу дважды: в 1973 и 1976 годах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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