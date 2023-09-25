ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотниками со стороны Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Минобороны РФ: Ещё один беспилотник был сбит над Белгородской областью

Попытка атаки произошла в 22:30. Использовались беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», - уточнили в ведомстве.

В понедельник вечером над Грайворонским округом Белгородской области сбили семь беспилотников. Пострадавших нет, поврежден один автомобиль, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьМинобороны РФ

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