ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью
25 сентября 202323:27
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотниками со стороны Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Попытка атаки произошла в 22:30. Использовались беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», - уточнили в ведомстве.
В понедельник вечером над Грайворонским округом Белгородской области сбили семь беспилотников. Пострадавших нет, поврежден один автомобиль, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru