ПВО сбила над Белгородской областью три реактивных снаряда

Силы противовоздушной обороны уничтожили запущенные со стороны Украины реактивные снаряды, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В Белгородском селе дрон повредил газопровод

По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 20:30 мск. Сбиты снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган».

«Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Вечером 29 января три беспилотника-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. В результате взрывов повреждены гражданский автомобиль и экскаватор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны РФ

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