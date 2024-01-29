ПВО сбила над Белгородской областью три реактивных снаряда
Силы противовоздушной обороны уничтожили запущенные со стороны Украины реактивные снаряды, сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 20:30 мск. Сбиты снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда над Белгородской областью», - говорится в сообщении.
Вечером 29 января три беспилотника-камикадзе атаковали окраину села Долгое Валуйского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. В результате взрывов повреждены гражданский автомобиль и экскаватор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru