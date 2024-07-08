В белгородской Вознесеновке водитель автобуса пострадал при атаке дрона
Украинские беспилотники атаковали села Вознесеновка и Ржевка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, в Вознесеновке дрон ударил по пассажирскому автобусу.
«Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, в Ржевке БПЛА атаковал частный дом, была повреждена кровля. После второй атаки дрона был посечен автомобиль. Еще один аппарат сдетонировал возле магазина, загорелась сухая трава.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 8 июля над Белгородской областью был уничтожен дрон ВСУ, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru