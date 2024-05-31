ПВО сбила и перехватила 6 БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что террористическая атака БПЛА была пресечена около 16:00 мск. Согласно данным, атака велась с помощью беспилотников самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, после чего сдетонировал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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