ПВО сбила и перехватила 6 БПЛА ВСУ над Белгородской областью
31 мая 202417:09
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что террористическая атака БПЛА была пресечена около 16:00 мск. Согласно данным, атака велась с помощью беспилотников самолетного типа.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, после чего сдетонировал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru