Губернатор: Инфраструктура нефтебазы на Кубани пострадала при ударе БПЛА

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Краснодарскому краю привела к повреждению инфраструктуры нефтебазы в Темрюкском районе, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области

В результате повредились три цистерны с нефтепродуктами, началось возгорание. Сейчас осуществляется ликвидация огня. Пожару присвоена высокая категория сложности.

По словам губернатора, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы.

Ранее в Новороссийске была объявлена опасность атаки БПЛА, звучали серены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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