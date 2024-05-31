Губернатор: Инфраструктура нефтебазы на Кубани пострадала при ударе БПЛА
Массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по Краснодарскому краю привела к повреждению инфраструктуры нефтебазы в Темрюкском районе, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.
В результате повредились три цистерны с нефтепродуктами, началось возгорание. Сейчас осуществляется ликвидация огня. Пожару присвоена высокая категория сложности.
По словам губернатора, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы.
Ранее в Новороссийске была объявлена опасность атаки БПЛА, звучали серены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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