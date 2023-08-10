Минобороны РФ: над территорией двух областей и Севастополя пресечены атаки беспилотников
Минувшей ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также Севастополя пресечены попытки Украины осуществить атаки беспилотниками, сообщает Министерство обороны России.
Два беспилотных летательных аппарата, которые пытались прорваться в Москву, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.
Вблизи Севастополя силы ПВО поразили еще два аппарата, а девять беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они упали в акватории Черного моря.
В результате атак пострадавших и разрушений нет. Ранее о том, что были сбиты беспилотники заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга
- Суд арестовал жителя Приамурья, собиравшегося воевать на стороне ВСУ
- Игрок «Динамо» Норманн испугался атаки беспилотников на «Москва Сити» и покинул Россию
- Минобороны РФ: над территорией двух областей и Севастополя пресечены атаки беспилотников
- В ВСУ заявили о потерях из-за некомпетентности Зеленского
- СМИ: Украина может потерять Харьков и Одессу
- Собянин: Сбиты два БПЛА, летящих в сторону Москвы
- Сотрудники ФБР застрелили мужчину, который угрожал Байдену
- Сильный пожар бушует в подмосковном Домодедово
- Байден: Информация об участии в бизнесе сына – ложь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru