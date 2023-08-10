Минобороны РФ: над территорией двух областей и Севастополя пресечены атаки беспилотников

Два беспилотных летательных аппарата, которые пытались прорваться в Москву, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя силы ПВО поразили еще два аппарата, а девять беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они упали в акватории Черного моря.

В результате атак пострадавших и разрушений нет. Ранее о том, что были сбиты беспилотники заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

