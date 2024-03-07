ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Тульской областью СМИ: Украина стала кладбищем для танков Abrams В Туве на Шагонарской ТЭЦ запущен первый котел Администрация Джо Байдена намерена запросить у Конгресса США увеличение оборонных расходов Эксперты рассказали о последствиях употребления просроченного пива