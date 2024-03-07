ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Два украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два... аппарата самолетного типа уничтожены... над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом», — написал губернатор.

Разрушений нет, никто не пострадал. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Ранее два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьБеспилотники

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