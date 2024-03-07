ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Два украинских беспилотника уничтожены силами противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два... аппарата самолетного типа уничтожены... над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом», — написал губернатор.
Разрушений нет, никто не пострадал. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу.
Ранее два украинских беспилотника уничтожили над Тульской областью, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Максим Фадеев выпустит первую песню своей мамы
- ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Брянской областью
- В Благовещенске задержан живодер, убивший собаку
- СМИ: Байден хочет увеличить расходы Пентагона
- На Шагонарской ТЭЦ в Туве запустили первый котел
- Госдума: новое контрнаступление станет для ВСУ суицидом
- В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника
- СМИ: Украина стала кладбищем для танков Abrams
- В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО над Черным морем
- Путин: Традиционные ценности - фундамент бытия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru