В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника
7 марта 202405:19
Два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожены над Тульской областью, сообщает на сайте министерства по региональной безопасности.
Для этого применялись средства противоракетной обороны. Беспилотники были самолетного типа.
Разрушений инфраструктуры и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Ранее силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru