В Тульской области уничтожили два украинских беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата Украины уничтожены над Тульской областью, сообщает на сайте министерства по региональной безопасности.

Еще один украинский беспилотник сбили под Курском

Для этого применялись средства противоракетной обороны. Беспилотники были самолетного типа.

Разрушений инфраструктуры и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской и Белгородской областями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотникиУкраина

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