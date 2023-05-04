ПВО сбила беспилотник в Воронежской области
ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», - написал он в Telegram-канале, отметив, что взял ситуацию на личный контроль.
Также 4 мая беспилотник врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел в ночь на четверг. После столкновения со строящимися конструкциями летательный аппарат взорвался, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru