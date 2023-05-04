ПВО сбила беспилотник в Воронежской области

ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Жертв и разрушений нет. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», - написал он в Telegram-канале, отметив, что взял ситуацию на личный контроль.

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Также 4 мая беспилотник врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Инцидент произошел в ночь на четверг. После столкновения со строящимися конструкциями летательный аппарат взорвался, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВоронежская ОбластьБеспилотники

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