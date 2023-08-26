Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Мужчина погиб при обстреле ВСУ курского села Минюст включил в список иноагентов политолога Рогова, журналистов Дымарского и Эггерта Доллар и евро перешли к росту на Мосбирже вечером в пятницу «Мосинжпроект» внедряет передовые практики в строительство Хаски-ферма в Баренцбурге на Шпицбергене ищет каюра для ухода за ездовыми собаками