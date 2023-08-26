Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье
26 августа 202304:25
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны.
«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА ... по объектам на территории Москвы и Московской области», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон над территорией Истринского района.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru