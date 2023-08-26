Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны.

Собянин: В Истринском районе уничтожен беспилотник

«26 августа около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА ... по объектам на территории Москвы и Московской области», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили дрон над территорией Истринского района.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиМосковская ОбластьМоскваМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры