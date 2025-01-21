ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 11 беспилотников в период с 11:00 до 11:50, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ уточнили, что дроны были уничтожены и перехвачены над Крымом, Белгородской областью, а также над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиПВОКрымВСУУкраина

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