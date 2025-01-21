ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью
21 января 202513:43
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 11 беспилотников в период с 11:00 до 11:50, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что дроны были уничтожены и перехвачены над Крымом, Белгородской областью, а также над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru