ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Гладков: ПВО сбила цель над пригородом Белгорода

По данным ведомства, попытка террористической атаки Киева с применением снаряда, переоборудованного для поражения наземных целей, была пресечена в 07:00 8 января, отмечает РЕН ТВ.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее силы ПВО уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над Крымом, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаМинобороныПВОБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры