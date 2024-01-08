ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны перехватили украинскую зенитную ракету С-200 над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, попытка террористической атаки Киева с применением снаряда, переоборудованного для поражения наземных целей, была пресечена в 07:00 8 января, отмечает РЕН ТВ.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее силы ПВО уничтожили четыре украинские авиационные управляемые ракеты над Крымом, напоминает телеканал «360».
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