Путин заявил, что обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать агрессией
21 июня 202403:02
Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
По его словам, «это требует дополнительного исследования». Так глава государства ответил на вопрос о том, можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.
В середине мая российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, в том числе Белгорода.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru