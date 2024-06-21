Путин заявил, что обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать агрессией

Обстрел Белгорода дальнобойным оружием можно назвать актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Девять частных жилых домов в Белгородской области повреждены после обстрела ВСУ

По его словам, «это требует дополнительного исследования». Так глава государства ответил на вопрос о том, можно ли назвать обстрелы Белгорода актом агрессии.

В середине мая российский лидер Владимир Путин объявил, что армия России вынуждена создавать санитарную зону безопасности в ответ на обстрелы ВСУ жилых кварталов приграничных территорий, в том числе Белгорода.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Колядин
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