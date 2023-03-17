Путин заявил, что Крымский мост восстановят вовремя
Восстановление Крымского моста после прошлогоднего теракта завершится точно в срок. Об этом в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, сообщило агентство ТАСС.
По словам главы государства, сейчас восстановление моста продолжается. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части объекта. К концу апреля заменят еще один пролет, заверил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что обстоятельства террористического акта на Крымском мосту будут расследовать до 8 июня.
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