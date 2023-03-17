Путин заявил, что Крымский мост восстановят вовремя

По словам главы государства, сейчас восстановление моста продолжается. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о завершении монтажа первого пролета железнодорожной части объекта. К концу апреля заменят еще один пролет, заверил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что обстоятельства террористического акта на Крымском мосту будут расследовать до 8 июня.

