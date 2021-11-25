Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Кузбассе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям шахтеров, которые погибли на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать наверх, однако часть из них до сих пор остается в шахте. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва.