Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Кузбассе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям шахтеров, которые погибли на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области в результате чрезвычайного происшествия. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Утром 25 ноября на предприятии в Белово произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать наверх, однако часть из них до сих пор остается в шахте. На месте происшествия начались спасательные работы, которые пришлось прервать из-за угрозы взрыва.
Путин также поручил временно исполняющему обязанности главы МЧС Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кузбасс. Отмечается, что организовать всю необходимую помощь пострадавшим и предпринять все усилия для продолжения спасательной операции поручено Чуприяну и губернатору региона Сергею Цивилеву.
Первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что к трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе могло привести скопление угольной пыли, которое не заметили или посчитали некритичным при проверке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru