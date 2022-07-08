Песков: В Кремле решительно осуждают покушение на Абэ

В Кремле глубоко опечалены известием о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, решительно осуждают покушение на него. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма

Он отметил, что Владимир Путин в ближайшее время лично направит телеграмму с соболезнованиями. Песков подчеркнул, что Абэ был патриотом своей страны, всегда отстаивал ее интересы, но предпочитал это делать за столом переговоров. Именно поэтому, указал Песков, у Абэ сложились хорошие отношения с Путиным.

"Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Ранее Синдзо Абэ скончался в больнице после выстрелов в спину во время выступления в городе Нара.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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