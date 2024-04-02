Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек
В России увеличилось количество ДТП, в 2023 году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
Он отметил, что количество ДТП увеличилось на 4,5%. По словам главы государства, за прошлый год в ДТП пострадали 166,5 тысячи человек.
Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН рассказал, что в России практически каждая вторая авария сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями – гололедица, ямы и другие дефекты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru