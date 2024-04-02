Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек

Он отметил, что количество ДТП увеличилось на 4,5%. По словам главы государства, за прошлый год в ДТП пострадали 166,5 тысячи человек.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», автоэксперт Петр Шкуматов в интервью НСН рассказал, что в России практически каждая вторая авария сопровождается неудовлетворительными дорожными условиями – гололедица, ямы и другие дефекты, передает «Радиоточка НСН».

