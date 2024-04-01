Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области

Уточняется, что из-за поломки автобус остановился на переезде на перегоне Берендеево – Шушково и не смог продолжить движение.

В ведомстве указали, что машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

«По предварительным данным, были смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда», - добавили в пресс-службе Северной железной дороги.

Отмечается, что из-за ДТП были задержаны четыре пассажирских поезда.

Ранее в Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля и товарного поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

