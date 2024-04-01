Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области
Причиной столкновения автобуса и пассажирского поезда в Ярославской области стала, вероятно, техническая неисправность. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что из-за поломки автобус остановился на переезде на перегоне Берендеево – Шушково и не смог продолжить движение.
В ведомстве указали, что машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.
«По предварительным данным, были смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда», - добавили в пресс-службе Северной железной дороги.
Отмечается, что из-за ДТП были задержаны четыре пассажирских поезда.
Ранее в Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля и товарного поезда погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru