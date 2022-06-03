Путин поручил провести эксперимент по вызову осадков для борьбы с пожарами в Якутии

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с руководством Якутии провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков для борьбы с пожарами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Дым придет в города»: В Greenpeace предрекли россиянам опасные лесные пожары

Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и главу Якутии Айсена Николаева, которые должны отчитаться по данному вопросу до 15 декабря 2022 года.

«Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», - говорится в поручении.

Ранее Путин поручил правительству в срок до 10 июня 2022 года подготовить проекты указов о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров на территориях Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области – Кузбасса, Курганской, Новосибирской, Омской областей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: 14.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Лесные ПожарыПравительство РоссииВладимир ПутинЯкутия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры