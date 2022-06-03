Путин поручил провести эксперимент по вызову осадков для борьбы с пожарами в Якутии

Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина и главу Якутии Айсена Николаева, которые должны отчитаться по данному вопросу до 15 декабря 2022 года.

«Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», - говорится в поручении.

Ранее Путин поручил правительству в срок до 10 июня 2022 года подготовить проекты указов о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров на территориях Красноярского края, Иркутской области, Кемеровской области – Кузбасса, Курганской, Новосибирской, Омской областей.