Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», - ответил представитель Кремля на вопрос, намерен ли глава государства присутствовать на церемонии прощания с министром.
Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.
Путин заявил, что был потрясен трагическим известием и назвал смерть министра невосполнимой личной утратой. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.
Прощание с погибшим главой МЧС пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похоронят его в этот же день в Санкт-Петербурге.
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