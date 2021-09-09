Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым», - ответил представитель Кремля на вопрос, намерен ли глава государства присутствовать на церемонии прощания с министром.

Ранее в МЧС РФ заявили, что глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

Путин заявил, что был потрясен трагическим известием и назвал смерть министра невосполнимой личной утратой. Глава государства присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.

Прощание с погибшим главой МЧС пройдёт в пятницу, 10 сентября, в Москве. Похоронят его в этот же день в Санкт-Петербурге.