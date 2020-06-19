Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске

На месте разлива топлива в Норильске проведена большая работа по ликвидации последствий ЧП. Как пишет РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин, подчеркнув, что ситуацию удалось переломить, локализовав разлив, а затем приступить к очистке загрязнённых площадей.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить качественное восстановление почв и воды и строго контролировать работы по ликвидации последствий аварии, хранение и перевозку загрязненного грунта, а также попросил доложить, «есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации.

В свою очередь, глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что специалисты завершают второй этап ликвидации последствий аварии, разрабатывается план восстановления экологии в регионе, в том числе почвенного покрова и популяции рыб. А глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отметил, что спасателям удалось своевременно локализовать дизтопливо.

Напомним, ЧП на территории ТЭЦ-3 Норильске произошло 29 мая. В результате разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. "Норникель" уже профинансировал работы по ликвидации аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске на сумму около 5 млрд рублей. Об этом на совещании с участием президента Владимира Путина сообщил президент компании Владимир Потанин.