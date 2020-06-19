Greenpeace назвал разлив топлива в Норильске антирекордом, с которым Россия войдет в историю

Последствия экологической катастрофы в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, нанесло непоправимый ущерб экологии Арктики, заявил в ходе онлайн-конференции в пресс-центре НСН проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. С учётом всех факторов сумма может достигать 100 миллиардов рублей, отметил он.

«Это крупнейшая в заполярной Арктике история с разливом нефтепродуктов в мире. К сожалению, Россия с этим антирекордом войдёт в историю», - отметил он.

Утечка дизельного топлива произошла на дочернем предприятии «Норникеля» ТЭЦ-3 29 мая. По официальным данным, разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, 15 тысяч из них попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино. В регионе была объявлена ЧС федерального масштаба.

