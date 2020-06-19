Greenpeace: Восстановление природы после разлива топлива в Норильске займет 10 лет

Восстановление природы после разлива дизтоплива в Норильске может занять больше 10 лет. Об этом на пресс-конференции НСН «Экологическая катастрофа: Каковы реальные последствия ЧС в Норильске?» заявил проектный директор Greenpeace Владимир Чупров.

«В любой истории попадания в окружающую среду токсического вещества есть несколько стадий. Первая стадия - это локализация, когда ставят боны. Эту стадию мы прошли, к сожалению, неэффективно. Но она пройдена – боны стоят, они отсекли часть дизтоплива почти на входе в озеро Пясино. Сейчас там идет откачка. Это уже ликвидация последствий. И третья стадия – рекультивация. Мы находимся сейчас на второй стадии. Как заявил губернатор Красноярского края Усс, ликвидационные работы подходят к концу. «Норникель» отчитался, что 90% дизеля изъято из водного объекта, что, на наш взгляд, избыточно оптимистично. Это больше пиар-заявление, потому что это невозможно. Что будет собой представлять рекультивационный план – это отдельный проект. Он может занять до трех лет. И наконец самовосстановление природы – это еще 10 лет», - сообщил эколог.

Ранее Чупров рассказал НСН, как «Норильский никель» может избежать компенсации полного ущерба от разлива нефепродуктов в Норильске.

