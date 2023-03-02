Подоляк назвал провокацией историю с «украинской ДРГ» в Брянской области РФ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих соцсетях заявил, что история с украинской диверсионной группой на территории России является «классической заведомой провокацией».

ФСБ: В Брянской области принимают меры к уничтожению украинских диверсантов

По его словам, российские власти якобы «хотят напугать свой народ» с целью «оправдать» спецоперацию и «растущую в стране нищету» после года боевых действий.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили, что на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты, ведутся мероприятия по их ликвидации, сообщает НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия украинских силовиков в Брянской области террористической атакой и заявил, что Владимир Путин получает постоянные доклады от силовиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацияРоссияСпецоперацияУкраина
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