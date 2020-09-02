СК ужесточил обвинение задерживавшим Голунова экс-полицейским
В обвинение бывшим полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года, добавили статью о совершении преступления организованной группой. Об этом рассказал его адвокат Сергей Бадамшин, сообщает «Интерфакс».
До сих пор экс-полицейских обвиняли в фальсификации доказательства, незаконном обороте наркотиков в крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия.
7 августа сообщалось, что расследование дела Голунова завершено. Обвиняемые – бывшие полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец. По версии следствия, сотрудники полиции под руководством Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики с целью продвинуться по службе. Ляховец вину не признаёт, заказчик в деле не назван.
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